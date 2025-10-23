Има ли драма между Дженифър Лопес и Бен Афлек

Дженифър Лопес и Бен Афлек са в добри отношения след изненадващото им събиране на премиерата на "Целувката на жената паяк" в Ню Йорк. По-малко от седмица след като появата им предизвика упорити слухове за помирение, източник опроверга спекулациите, че бившите съпрузи може би обмислят да възобновят връзката си.

"Няма романтично събиране с Бен", каза източникът пред People. "Те са в наистина добри отношения. Продължават да се подкрепят. И двамата се гордеят с това, което са постигнали заедно."

Твърди се, че 56-годишната Лопес "се справя добре" и се фокусира "върху неща, които я правят щастлива - семейство и работа". "Винаги е обичала да работи с Бен, това не се е променило", добави източникът.

След като се събраха отново на червения килим седем месеца след финализирането на развода им, 53-годишният двукратен носител на "Оскар" не скри възхищението си от представянето на суперзвездата в интервю за Extra.

"Тя е невероятна във филма", каза той. "Просто нямам търпение вие, публиката, да видите филма. Гордея се с този филм, както с всеки друг, в който съм участвал. Наистина съм развълнуван да бъда тук тази вечер."

Той също така разсъждава върху нейната неуморна работна етика, която е започнала "още в началото" на проекта. "Тя просто щеше да даде всичко от себе си и го направи", отбелязва бащата на три деца. "Работи изключително усилено. Виждате всичките ѝ многобройни дарби. Тя е човек, израснал с класически мюзикъли."

Афлек подчертава, че номинираната за "Грами" изпълнителка е "родена да играе" главната роля в неговата адаптация на едноименния роман от 1976 г. на Мануел Пуиг.

Лопес и Афлек бяха женени две години, докато певицата не подаде молба за развод през август 2024 г.

