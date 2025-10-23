Венета Райкова с изненадващо решение. Излиза от...

Венета Райкова с изненадващо решение.

Освободената от Би Ти Ви водеща на предаването "Преди обед" Венета Райкова излиза от социалните мрежи за един месец.

"Игра на тронове - така определям скорпионските дни от днес до 22.11. За да се мине по-лесно през тях аз ви съветвам - не влизайте в битка за трона. Гледайте как другите го правят и се забавлявайте. После се огледайте за свободен трон и седнете на него. Аз взимам Аскеза - без социални мрежи, ще съм с вас след този срок. Как и защо се прави Аскеза съм описала в книгата ми "Абракадабра", написа в инстаграм Райкова.

През последните дни тя публикува снимки от Париж, където вероятно се отдава на релакс след раздялата с Би Ти Ви.

