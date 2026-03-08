Защо очите на котките светят в тъмното? Обяснението на учените

Всички очи, включително и човешките, имат ретина. Това е тънък слой в задната част на окото, който улавя светлината и я преобразува в сигнали, разбираеми за мозъка. При котките обаче зад ретината се намира още един специален слой, огледалният tapetum lucidum. Popular Science отбелязва, че хората не притежават такъв слой, а именно той стои зад мистериозното „светене“ на котешките очи в тъмното.

Втори шанс за светлината

Когато светлината навлезе в човешкото око и не бъде абсорбирана от ретината, тя просто се губи. При котките процесът е различен. Светлината, която преминава през ретината, без да бъде уловена, достига до tapetum lucidum, откъдето се отразява обратно и преминава втори път през ретината.

Това на практика дава втори шанс за улавяне на светлината. Именно отразената от tapetum lucidum светлина е онова сияние, което виждаме в очите на котките през нощта.

Превъзходство в тъмнината

Благодарение на този механизъм котките притежават значително по-висока светлочувствителност от хората. Очите им могат да регистрират минимални количества светлина, които за нас изглеждат като абсолютен мрак.

„Те могат да виждат в толкова слаба светлина, че за нас изглежда като пълен мрак, това е много полезна способност за животни, които ловуват много през нощта“, отбелязва публикацията. За нощен хищник това предимство е решаващо.

Не само котките имат tapetum lucidum

Котките не са единствените животни с тази особеност. Крави, овце, кози и коне също притежават tapetum lucidum. Смята се, че това им помага да засичат хищници при слаба осветеност.

Риби, делфини и китове също разчитат на този слой, за да виждат в тъмна и мътна вода. За разлика от тях катериците, прасетата и повечето примати, включително хората, нямат tapetum lucidum, тъй като са активни предимно през деня и не се нуждаят от подобно нощно предимство.

Интересно е, че повечето кучета също имат tapetum lucidum, но той понякога липсва при кучета със сини очи и при някои малки домашни породи.

Тайната на вертикалните зеници

При ярка дневна светлина зениците на котките се свиват до тънки вертикални процепи. Това ограничава количеството светлина, достигащо до чувствителната ретина, и я предпазва от претоварване.

Вертикалната форма има и друга функция. Тя изостря контурите на обектите и помага на котките да преценяват разстоянията с изключителна точност. Това е ключово умение при дебнене и внезапна атака срещу плячката.

Котешките очи вдъхновяват технологиите

Впечатляващите способности на котешките очи вече вдъхновяват и съвременната наука. Ян Мин Сонг, професор по електротехника в Корейския институт за напреднали науки и технологии, наскоро разработи камера, вдъхновена именно от този природен механизъм.

„Очите на котките отдавна ме очароват, особено способността им да виждат ясно в изключително широк диапазон от условия на осветление, от ярка дневна светлина до почти пълна тъмнина“, казва Сонг пред Popular Science.

Tapetum lucidum се оказва отправната точка за създаването на камера с изкуствен отразяващ слой, който подобрява качеството на снимките и видеото при слаба светлина. Както Сонг е очаквал, устройството демонстрира повишена чувствителност благодарение на този рефлектор, директно вдъхновен от природата.

