Тръмп обяви нова крайна цел за Иран. Тежка е

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да приеме нищо по-малко от „безусловна капитулация“ от Иран. Това е ново разширяване на целите на конфликта, което според експертите може да удължи войната за неопределено време, според The New York Times (NYT).

Седмица след началото на израелско-американската кампания Иран не показва склонност към капитулация, вместо това разширява атаките си срещу арабски държави, в които се намират американски бази, използвайки ракети и дронове.

В социалните медии Тръмп настоява за капитулация и обещава, че САЩ и техните съюзници ще „работят неуморно, за да върнат Иран от ръба на унищожението“.

Изявлението на президента демонстрира желанието му да комбинира военната мощ на Америка с личното си влияние при промяна на ръководството на враговете си. Неговите искания вече предизвикаха противоречиви сигнали от помощници и съюзници в Конгреса.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит поясни, че „безусловна капитулация“ ще бъде обявена, когато Тръмп определи, че военните му цели са постигнати.

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху определя целта си като пълно демонтиране на иранския режим, за да неутрализира трайно ядрената му програма и ракетния му арсенал. Не е известно как Тръмп ще реагира на евентуалния колапс на иранското правителство и дали ще изпрати американски войски на иранска територия.

