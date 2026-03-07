Ескалация на войната! Тръмп заплаши с нови цели в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сигнализира за нова ескалация на войната срещу Иран. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл той заяви, че още днес могат да бъдат нанесени тежки удари по нови цели. Според него се обмислят атаки срещу „райони и групи“, които досега не са били сред целите на операцията. Изявлението идва седмица след началото на американската военна операция срещу иранския режим.

Тръмп предупреждава за нови удари

В публикацията си американският президент даде сигнал за възможно разширяване на военните действия. „Днес Иран ще бъде ударен много силно“, написа Тръмп.

Той заяви, че се обмислят действия срещу нови цели. „Под сериозно разглеждане за пълно унищожение и сигурна смърт, заради лошото поведение на Иран, са райони и групи хора, които досега не са били разглеждани за атака“, написа Тръмп.

Коментар за изявлението на иранския президент

Тръмп се позова и на по-ранното обръщение на президента на Иран Масуд Пезешкиян, който се извини на съседните държави от Персийския залив и заяви, че Техеран няма да стреля по тях.

Американският президент твърди, че това е знак за капитулация. Според него Пезешкиян „се е предал“ на съседните страни в Близкия изток и „е обещал, че повече няма да стреля по тях“.

„Това обещание беше дадено само заради безмилостната атака на САЩ и Израел“, написа Тръмп.

Остри думи срещу Иран

В същата публикация Тръмп отправи и остри политически послания към Техеран.

„Иран вече не е „Хулиганът на Близкия изток“. Вместо това те са „ГУБЕЩИЯТ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК“ и ще бъдат такива десетилетия, докато не се предадат или, по-вероятно, напълно се сринат“, написа той.

Президентът на САЩ завърши публикацията си с ново предупреждение. „Днес Иран ще бъде ударен много силно!“, заяви Тръмп.

