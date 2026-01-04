Защо котките не обичат да ги държим на ръце? 6 причини

Всички котки имат различни характери и някои може да обичат да бъдат вдигани и галени, докато други може да се съпротивляват. Може да има много причини, поради които вашата котка може да не харесва това, пише Catster.

Изданието отбелязва, че подобна реакция може да показва негативно преживяване в миналото на котката. Космато създание може също да изпитва болка или дискомфорт, когато бъде взето на ръце. Друга възможна причина за това поведение е страх или животно, което не обича да бъде държано.

Добавя се, че

котките могат да одраскат хората или да избягат от ръцете им, особено ако се чувстват застрашени.

Затова трябва да се внимава да се избягват одрасквания или ухапвания.

В статията се отбелязва, че само защото една котка ви позволява да я вземете на ръце от време на време, не означава, че можете да го правите всеки път, когато пожелаете. Важно е да уважавате предпочитанията им, тъй като има много други начини да се насладите на компанията си.

Изданието посочва шест основни причини, поради които котката не обича да бъде вдигана на ръце:

1. Това не е естествена позиция за котките

В дивата природа котките взаимодействат с други котки само за чифтосване или за териториални цели. Следователно да бъдат вдигани на ръце не е нормално поведение за тях.

Те не се опитват да се повдигат едни други. Следователно цялото това преживяване е чуждо за тях и те може да се чувстват твърде уязвими и незащитени, когато бъдат повдигани.

2. Някои котки обичат да се катерят сами

Котките са много независими и може да се почувстват неуважени, ако ги повдигнете, когато очевидно са способни да го правят. Ако котката ви обича да е нависоко, но не обича да бъде повдигана, помислете за осигуряване на катерушка.

3. Някои котки се страхуват

Мисълта да бъде взета и носена може да бъде ужасяваща за вашата котка, така че тя дори няма да забележи, че вие ​​- този, който я храни и гали по главата - го правите.

4. Предишен негативен опит

Както всяко животно, котките се учат от опит. Ако осиновите възрастна котка, може да не знаете какъв е бил животът й или през какви предизвикателства е трябвало да премине, преди да дойде при вас.

Ако котката ви е била подложена на някакъв вид малтретиране от предишен собственик или друг човек, е разбираемо, че ще се страхува, когато я вземете на ръце.

5. Не обичат да бъдат ограничавани

Обикновено, когато вдигаме котка, я прегръщаме. Правим това, за да предотвратим падането й, но котката ви може да не харесва да бъде физически ограничавана по този начин, дори и да се чувства комфортно да бъде вдигната.

6. Може да усещат болка

Ако котката ви е обичала или поне е толерирала да я вдигат, но сега го мрази, може би е време да посетите ветеринарен лекар.

Една котка може да страда от физическо нараняване или нещо, което е невидимо за човешкото око и не може да бъде открито без професионална ветеринарна помощ.

