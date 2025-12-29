Фойерверките плашат, а не радват! Как да защитим домашните любимци

Празничните фойерверки около Нова година крият сериозен риск за домашните любимци - от силен стрес до паническо бягство и изгубване. Проучвания показват, че 80% от стопаните забелязват осезаеми промени в поведението на кучетата си по време на засилена употреба на шумна пиротехника, а броят на изгубените кучета нараства с 81% в празничния сезон. Най-честите реакции включват прекомерен лай, треперене, криене и избягване на контакт, виене или плач, силно задъхване, както и ясно изразен страх и тревожност.

Тревожните данни зад празничния шум

Според експерти внезапните силни шумове и ярките светлини въздействат пряко върху нервната система на животните. За разлика от хората, кучетата и котките не могат да разберат произхода на шума и го възприемат като непосредствена заплаха. Това обяснява защо дори иначе спокойни и добре социализирани животни могат да реагират с паника и опити за бягство именно в нощта срещу Нова година.

Какво препоръчват експертите

В отговор на тревожната статистика Mars, глобална компания с широко портфолио от продукти и услуги за хора и домашни любимци, насочва вниманието към рисковете от празничните фойерверки. Заедно с експерти от Четири лапи и Kinship, образователната платформа на Mars, Inc., са формулирани пет практични съвета, които могат значително да намалят стреса и паниката при животните, ако бъдат приложени навреме:

1. Създаване на спокойно и защитено пространство у дома – тиха стая или кът с любими играчки, одеяла и вода, със спуснати завеси и пусната фонова музика, която да заглуши външния шум.

2. Животните да останат на закрито по време на фойерверките – дори домашни любимци, които обичат да излизат навън, е добре да останат вкъщи, за да се избегнат внезапна паника и опити за бягство.

3. Използване на средства за допълнително успокоение – антистрес жилетки, подходяща музика или консултация с ветеринарен лекар относно техники за намаляване на тревожността.

4. Проверка на идентификацията на животното – микрочип и медальон с актуални данни значително улесняват връщането на животното, ако то се изгуби.

5. Внимателно наблюдение на поведението – при засилени или продължителни признаци на стрес е важно да се потърси професионална ветеринарна помощ.

Как фойерверките влияят на кучетата

Кучетата имат силно развит слух, което ги прави особено уязвими към резки и силни звуци. Според Kinship сред най-честите признаци на страх при тях са треперенето, паниката, дезориентацията и опитите за бягство, които в някои случаи могат да доведат и до физически травми. Специалистите подчертават, че липсата на подготовка увеличава риска от наранявания и изгубване, докато навременните мерки могат значително да смекчат реакциите на животните.

Как реагират котките на пиротехниката

Подобно на кучетата, и котките могат да изпитват силен страх и тревожност по време на фойерверките. Силните и внезапни шумове, ярките светлини и вибрациите често водят до т.нар. сензорно претоварване, което поставя нервната им система в състояние на повишена тревожност. Това може да се изрази в паника, продължително криене, загуба на апетит или дори агресивно поведение. Много котки реагират със скокове, бягство или търсене на контакт със стопанина си – знак, че се чувстват несигурни дори в собствения си дом.

Подготовката като ключ към по-спокойни празници

За да се намали стресът при котките, експертите препоръчват прозорците и завесите да бъдат затворени, за да се ограничат светлинните и звуковите ефекти, както и използването на успокояващи феромони. Важно е животните да бъдат прибрани на закрито преди началото на фойерверките и да имат достъп до познати и обезопасени места. При продължителни или тежки признаци на тревожност консултацията с ветеринарен лекар е силно препоръчителна.

С правилна подготовка и внимание стопаните могат да осигурят по-спокойни празници за своите четириноги приятели, така че новогодишната радост за хората да не се превръща в източник на страх и стрес за животните.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com