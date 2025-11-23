5 съвета как да отучите котката да се качва на кухненския плот

Котките обикновено се катерят навсякъде, докъдето могат да достигнат, включително кухненски плотове и маси. Това обаче е нехигиенично и опасно както за тях, така и за вас. Котките могат да ходят по горещи котлони, да ядат токсични остатъци от храна, да поглъщат почистващи препарати или да пренасят бактерии от тоалетната върху повърхностите на храната ви.

За щастие

обучението на котка да не се качва на плота или на масата е проста задача,

която обаче изисква търпение и постоянство, пише Catster. Сайтът дава 5 прости стъпки, препоръчани от ветеринар, които ще ви помогнат да отучите котката си от този навик.

1. Добавете нещо отблъскващо

Залепете двустранно лепяща лента по ръба на плота, за да предотвратите скачането на котките. Котките не харесват усещането за лепяща лента върху лапите си и това ще бъде мощен възпиращ фактор. Друг вариант е гофрирано алуминиево фолио.

2. Направете плота по-малко привлекателен

Ако оставите купата за храна на котката си на плота, позволите ѝ да пие от чешмата или разпръснете храна навсякъде, котката ви ще си помисли, че плотът е правилното място за хранене. Уверете се, че плотът ви е чист и без лакомства, трохи или котешка храна.

3. Започнете обучение с кликер

Тези устройства са широко достъпни в зоомагазините и работят на прост принцип. След като кликерът прозвучи, котката получава лакомство, формирайки положителна асоциация със звука и наградата.

След като котката направи тази връзка, тя ще започне да свързва звука на кликера с добро поведение и награда.

4. Използвайте кликер, за да затвърдите доброто поведение на котката си

Ако котката ви стои на пода или рафта, но не и на кухненския плот или маса, щракнете и затвърдете това поведение. Котката ви ще бъде по-склонна да избира места, които дават положителни резултати в бъдеще.

5. Обучете котката си да използва алтернативни опции

Купете катерушка или кула за котки, по която животното ви да се катери и да скача. Използвайте тези мебели, за да научите котката си да скача сама. Не забравяйте да възнаграждавате това поведение.

