5 съвета как да отучите котката да се качва на кухненския плот
Уверете се, че кухненският плот е чист и без лакомства, трохи или котешка храна
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Уверете се, че кухненският плот е чист и без лакомства, трохи или котешка храна
Качването на върха на паметника на Бузлуджа вече е забранено. След репортаж на Нова телевизия за десетки младежи, които се катерят там, за да се снима...
Еврокомисар Моедас с препоръки за промени в науката В четвъртък по покана на министъра на образованието проф. Тодор Танев у нас пристигна европейския...