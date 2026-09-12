Пентагонът удари по масата. Атака срещу Европа
Думите на военния министър на САЩ Пийт Хегсет
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Думите на военния министър на САЩ Пийт Хегсет
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Сценка номер едно от протеста в четвъртък се разигра пред камерите на бТВ. Репортерът Светослав Иванов застана пред най-атрактивните протестиращи - мо...