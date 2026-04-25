Пентагонът удари по масата. Атака срещу Европа

"Европа може би трябва да спре с прекалено помпозните конференции" и да започне да действа, заяви днес министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от ДПА и Пи Ей Мидия.

Говорейки в Пентагона пред репортери, Хегсет разкритикува реакцията на Великобритания и други държави във връзка с кризата в Ормузкия проток. Той нарече "глупави" мерките, предприети от Обединеното кралство и Франция с цел да се гарантира бъдещата сигурност на ключовия морски път в Залива.

Хегсет заяви, че САЩ заслужават съюзници, "които са лоялни" и разбират, че партньорството изисква съвместни усилия.

Коментарите му идват на фона на влошаването на трансатлантическите отношения след съобщения, че САЩ може да преразгледа позицията си във връзка с претенциите на Великобритания към Фолклендските острови като наказание за липсата на подкрепа от страна на британския министър-председател Киър Стармър за войната в Иран, отбелязва ДПА.

Ормузкия проток - основен маршрут за доставки на петрол и природен газ, беше отворен преди САЩ и Израел да нанесат удари срещу Иран. В отговор Техеран на практика блокира търговското корабоплаване през жизненоважния морски път.

И макар президентът на САЩ Доналд Тръмп да удължи нестабилното споразумение за прекратяване на огъня, Ормузкия проток остава гореща точка, като и САЩ, и Иран налагат свои собствени блокади, което на де факто блокира преминаването на кораби и допълнително подхранва енергийната криза в световен мащаб, довела до значителен скок на цените.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com