Майка опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара

38-годишна жена е била задържана в Украйна, след като е направила опит да продаде своя 6-годишен син срещу сумата от 25 000 щатски долара. По случая е започнало разследване от местните власти, като деянието е квалифицирано като трафик на непълнолетно лице.

Под ръководството на Волинската областна прокуратура срещу жената е повдигнато официално обвинение. Данните по разследването сочат, че тя има предишни криминални прояви, свързани с кражби. След развода си е живеела с най-малкото си дете, докато другите ѝ две деца са останали при бащата.

Според установеното до момента, жената не е желаела да се грижи за момчето и е започнала да търси начин да го предаде срещу заплащане, като съзнателно е заобиколила законово установените процедури за осиновяване.

През март 2026 г. тя е намерила лице, на което е предложила да "продаде" детето, а на 17 април сделката е била осъществена в град Луцк, под наблюдението на правоохранителните органи. След получаването на сумата жената е задържана, съобщава Bulgaria ON AIR.

Съдът вече е постановил мярка за неотклонение "задържане под стража".

Властите проверяват и действията на социалните служби, тъй като детето е било регистрирано при тях, но не са постъпвали сигнали за проблеми в семейството.

6-годишното момче е настанено в детски приют и е под закрила на службите за настойничество.

Досъдебното производство се води от следователи към Главното управление на Националната полиция във Волинска област с оперативната подкрепа на отдел "Миграционна полиция".

От украинската прокуратура припомнят, че в Киев майка беше осъдена на 15 години затвор за това, че е продала петгодишната си дъщеря на свой познат за 100 щатски долара. Същата присъда получи и мъжът, който е купил детето с цел сексуална експлоатация.

