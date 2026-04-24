Путин заминава за САЩ. Тръмп го покани

Планира се присъствие на Г-20

Снимка: БТА
24 апр 26 | 17:46
Боряна Колчагова

Руският президент Владимир Путин може да замине за САЩ за срещата на върха на Г-20 в град Маями, щата Флорида, но все още няма яснота по въпроса, предадоха Ройтерс и ТАСС.

По-рано в. "Вашингтон пост" разпространи информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил Путин в Маями. Присъствието на руския президент на предстоящата през декември среща на Г-20 "би било много полезно“, заяви американският държавен глава пред журналисти в Белия дом.

"Президентът Путин може да замине за Маями като част от Г-20, а може и да не замине, като може да отиде друг руски представител", заяви Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин.

При всички положения Русия ще бъде представена достойно на срещата, посочи говорителят на Кремъл, добавяйки, че за Москва Г-20 е от особена важност, като се имат предвид възникващите кризи по света.

Срещата на Г-20 в Маями е планирана за 14 и 15 декември тази година.

