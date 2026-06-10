Пенсионери почиват безплатно на тези гръцки острови

В Гърция обявиха безплатни почивки за възрастните.

От този понеделник стартира кандидатстването за програмата за социален туризъм, насочена към пенсионери от бившия фонд OAEE (самоосигуряващи се и свободни професии).

Проектът се администрира от Службата по заетостта (DYPA) и разполага с бюджет от 3 милиона евро. Инициативата ще осигури безплатни или силно субсидирани почивки за 25 000 възрастни хора и техните семейства.

Ваучерите покриват до 6 нощувки с минимално доплащане, а в определени дестинации престоят е напълно безплатен.

В острови като Лесбос, Хиос, Кос и Родос се предлагат до 10 безплатни нощувки, докато в регионите Евия и Тесалия престоят може да достигне до 12 дни. Програмата ще бъде активна до 9 юли 2027 г.

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