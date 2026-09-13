Майка опита да продаде 6-годишния си син за 25 000 долара
Задържана е под стража
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Задържана е под стража
Двама човека са зад решетките
Навлизат в домовете с цел кражби
Валутата е с левова равностойност 1 458 904 лева
Благоевград. Криминалисти разобличиха и арестуваха столичанка за телефонна измама, извършено в Сандански. В резултат на проведени издирвателни меропри...
Сръбските митничари откриха 100 килограма марихуана в камион, управляван от български шофьор. Наркотиците са намерени при проверка на ГККП Хоргош, на...