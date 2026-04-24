Паркира накриво, плати право: Радев с бърз урок по законност

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев съобщи, че е платил наложена му глоба за неправилно паркиране в деня на последните избори. Новината дойде от самия него чрез публикация във Фейсбук.

По думите му санкцията е наложена от отдел „Пътна полиция“ към СДВР, а плащането е извършено веднага. Радев подчертава, че приема отговорността за нарушението и че правилата трябва да важат еднакво за всички, независимо от позицията или публичната роля.

„Вярвам, че пред закона всички трябва да сме равни“, посочва той в изявлението си.

Случаят идва на фона на засиленото обществено внимание към поведението на политиците, особено по време на избори. Подобни ситуации често се възприемат като индикатор за отношение към законността и стандартите в публичния живот.

От „Пътна полиция“ напомнят, че контролът се осъществява без изключения и санкции се налагат при установени нарушения, независимо от това кой е извършителят. В големите градове неправилното паркиране продължава да бъде сериозно предизвикателство.

Изявлението на Радев бързо предизвика реакции в социалните мрежи, като част от коментарите акцентират върху значението на личния пример от страна на политиците и го аплодират.

Темата за спазването на правилата и отговорността на публичните фигури остава актуална, особено в условията на политическа динамика и очаквания за по-голяма прозрачност и отчетност в управлението.

