Без селфита на сафари: майка бутна детето си при тигър

Тъй като индийските резервати за тигри въвеждат пълна забрана за мобилни телефони по време на сафарита, трябва ли да преосмислим как се държим като туристи, посещаващи дивата природа?

Карате джип през обляна в слънце гора в Индия, когато точно пред очите ви от храстите се появява величествен тигър. Веднага посягате към телефона си и го насочвате, за да заснемете изуменото си лице и величествената котка в един кадър. Успех – правите снимката точно преди хищникът да се измъкне.

Заснемането на подобен образ е част от мечтата на всеки пътешественик. Но благодарение на решение на Върховния съд на Индия, това е гледка, която горите на Индия няма да видят още дълго. Решение на Върховния съд, прието през ноември 2025 г., доведе до забрана на мобилните телефони в основните туристически зони на някои от резерватите за тигри в страната, като се смята, че устройствата – и поведението, което сафари туристите проявяват, когато ги използват – са твърде опасни както за хората, така и за дивата природа.

През февруари тази година видео с шокиращи кадри се разпространи мълниеносно и показа колко зле са нещата. В него див тигър в Национален парк Рантхамбор, Раджастан, е заобиколен от много автомобили за сафари и е принуден да ги заобикаля, за да избяга в гората, докато на метри разстояние туристите снимат и викат. Тигърът изглежда притиснат в ъгъла и стресиран. В Индия подобни пренаселени моменти с дивата природа, наричани „сафари забавления“, са все по-често срещани.

Решението изглежда като отговор на все по-нарастващия проблем: туристите вече не искат само да виждат дивата природа, но и да документират как я виждат.

Новите правила за индийските сафарита с тигри

• Посетителите вече са длъжни да поставят мобилните си телефони в кутия, преди да влязат в резерват за тигри, или да ги настроят на безшумен режим и да ги държат в чантата си. Съгласно законовото решение, използването на мобилни телефони в туристическите зони на основните местообитания на тигри не е разрешено.

• Пътищата в резерватите за тигри не могат да се използват между здрач и зазоряване, с изключение на превозни средства за спешна помощ.

• Крайбрежните райони около резерватите за тигри имат ограничени планове за развитие.

„Хората проявиха безразсъдство при снимането с животните и имаше случаи, при които телефонът падна и водачите трябваше да скочат от джипа, за да го вземат“, каза индийският журналист Чарукеси Рамадурай. „Имаше инцидент, при който дете падна от джип, защото майката си правеше селфи и детето беше избутано настрани. Водачът трябваше да скочи и да вдигне детето – тигърът беше на няколко метра разстояние.“

Индия е дом на повече от 3600 диви бенгалски тигри, което съставлява около 75% от световната популация на диви тигри. Повечето от тях живеят в един от 58-те официални резервата за тигри в страната, като например Национален парк Рантхамбор в Раджастан и Национален парк Джим Корбет в Утаракханд. Въпреки че бенгалският тигър продължава да бъде застрашен вид, природозащитните дейности в Индия са довели до удвояване на броя му между 2010 и 2022 г.

Но с това увеличение на населението се наблюдава и повишено търсене на сафарита с тигри, без съществено уважение към дивата природа или разбиране колко диви могат да бъдат те. Тигрите са причина за 418 смъртни случая от злополука в Индия през последните пет години.

За Шарад Кумар Ватс, изпълнителен директор на Nature Safari India , мобилните телефони са повлияли на поведението по време на сафари на всяко ниво. Обменът на съобщения в WhatsApp между шофьорите, казва той, означава, че те по-бързо споделят наблюденията си, като по този начин увеличават вероятността от задръствания на сафари. Публикациите с геолокации в социалните медии създават друг проблем.

„Ако хората маркират снимките си, определени места стават известни като водопой на тигъра с малките и всички ходят там“, каза той. „Но трябва да се запази тази зона възможно най-незасегната. Трябва да спазваме дистанция, а с мобилните телефони това се превръщаше в проблем.“

За Ватс тигърът трябва да е приоритет. „Ако не сме чувствителни към тях, те ще престанат да съществуват. А когато няма тигър, няма да има и "тигров туризъм.“

Новото законодателство на Върховния съд забранява и нощните сафарита, тъй като те безпокоят тигрите и ограничават развитието в периферните райони около резерватите за тигри в страната. Решението също така дава приоритет на устойчивия туризъм, като се фокусира върху подкрепата на настаняването в семейства и заведенията, управлявани от общността, и премахва всичко, което наподобява масов туризъм. На туристическите оператори бяха дадени три до шест месеца, за да приложат мерките, като се очаква реалното въздействие да се види по-късно тази година, когато резерватите отворят след сезона на мусоните.

За консултанта по устойчив туризъм, базиран в Мумбай, Риту Махиджа, промените изискват пълномащабно адаптиране от туристическата индустрия.

„Принципът е прост и необходим: опазването на природата е на първо място“, каза тя. „Операторите трябва да проектират добре управлявани дневни преживявания, като се фокусират отвъд единствения фокус върху наблюденията на тигри. Хижите трябва да се съобразят изцяло с екологичните норми и да инвестират в инфраструктура с ниско въздействие, а организаторите на пътувания трябва да пренасочат очакванията на посетителите към по-бавни, по-завладяващи преживявания с дивата природа.“

Глобален призив за промяна

Индия не е единствената страна, която затяга правилата за дивата природа.

Как да предприемете етично сафари

• Попитайте операторите дали притежават утвърден сертификат от Глобалния съвет за устойчив туризъм (GSTC) или от национална или международна туристическа организация.

• Дайте приоритет на сафари турове, които са свързани с опазването на околната среда, било то в рамките на собствените им програми или чрез благотворителни дарения.

• Попитайте дали екскурзоводите и персоналът са от местната общност. Екскурзоводите трябва да са добре запознати с дивата природа в района и усилията за нейното опазване. Престоят в хижи, собственост и обслужвани от хора, живеещи в района, означава, че печалбите се връщат обратно в общността.

След обезпокоителни видеозаписи, заснети по време на миграцията на антилопи гну миналата година, където туристите блокираха пътя на мигриращите животни, кенийското Министерство на туризма и дивата природа разкри нови поведенчески стандарти за туроператорите, изискващи от тях да спазват по-строги правила или да се изправят пред дисциплинарни или правни последици. Миналата година влязоха в сила и нови разпоредби относно наблюдението на полярни мечки в Свалбард, изискващи круизите за наблюдение на диви животни да стоят на 300 до 500 м от главните хищници, в зависимост от сезона. В Шри Ланка пренаселеността в националните паркове накара местните туроператори да призоват за по-силна правителствена намеса и по-добра регулация.

Това е ясен сигнал, че е необходима значителна промяна в туризма, свързан с дивата природа, за да се преосмисли как опазването на природата и туризмът могат да работят заедно. Макар че индийската туристическа индустрия като цяло приветства промените, повдигат се въпроси дали подходът на Индия е достатъчно силен – и дали някои интервенции се нуждаят от по-внимателно обмисляне.

В Кения, частният сафари гид Зарек Кокар смята, че проблемът надхвърля мобилните телефони и индивидуалното поведение и е свързан с преосмисляне на това, което очакваме от едно сафари.

„Фотографите с големи обективи, които се стремят да се доближат до земята за по-добър ъгъл, могат да бъдат много по-големи нарушители от някой, който тихо прави снимка с телефон“, каза той. „По-дълбокият проблем често е лошото задаване на очакванията от самото начало. Ако гостите пристигнат с убеждението, че срещите с дивата природа са свързани с това да се приближат още повече или да заснемат драматичен кадър на всяка цена, екскурзоводът е подложен на огромен натиск да се справи.“







