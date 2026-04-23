Бащата на Сияна: Ще затваряме улици, пътища, докато ни чуят!

Окръжният съд в Плевен заседава по делото за катастрофата, при която миналата година загина 12-годишната Сияна.

„Това, което мога да кажа, е, че оттук нататък никой не може да се оправдава, че няма мнозинство. Това не може да продължава - година и 23 дни да чакаме справедливост за една катастрофа, чийто механизъм е толкова ясен, че няма докъде. Оттук нататък отговорността за промени, закон за вещите лица се пада на мнозинството, аз затова се включих в политиката, за да спра това безумие, и делото Сияна ще бъде поредното, което ще се точи с години, моята прогнозе е 4-5 години за това дело“, коментира бащата на момичето Николай Попов.

„Карапетков - доайенът на вещите лица, не си свърши работата, направи фалшива експертиза и след това се отзова, тъй като не можа да я защити, това е мафията в съдебната система. Вещите лица са мафията, заявявам го най-открито. Ако новото правителство на Радев не ни чуе и не предприеме съдебна реформа, ще преминем към гражданско неподчинение, затваряне на пътища, затваряне на улици“, заяви той.

Граждани се събраха пред съда в Плевен с искане за справедливост по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. То започна половин час преди обявения начален час на поредното заседание.

Той бе категоричен, че ще продължи борбата за своята кауза. „Няма да спирам изобщо. Промяна ще я има и ще я постигнем заедно", заяви Попов. В днешното заседание бе даден ход на делото. Не се явиха вещите лица, които трябва да изготвят автотехническа експертиза.

По време на заседанията по делото през февруари съдът прие искането за отвод на вещото лице проф. Станимир Карапетков, който беше изготвил заключение по назначената по досъдебното производство автотехническа експертиза за причините за катастрофата.

Това наложи назначаването на нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза от други вещи лица.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com