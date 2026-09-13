Всичко за Ново Правителство

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Новите козове на Бойко

Новите козове на Бойко

София. Ветерани, калени в битки, и амбициозни нови лица. Премиерът Бойко Борисов заведе на "Дондуков" 1 и политици, и експерти и от двата "отбора". За...

08 ноември | 7:35
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Бойко пое кръста (ОБЗОР)

Бойко пое кръста (ОБЗОР)

Европарите - задача № 1 на кабинета. Близнашки посреща Борисов като римски консул Бойко Борисов за втори път пое кръста да бъде премиер. Той бе избра...

07 ноември | 20:35
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