Бащата на Сияна: Ще затваряме улици, пътища, докато ни чуят!
Вещите лица са мафията, смята той
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Вещите лица са мафията, смята той
Ето ги първите приоритети
Смени Медведев с Мишустин, новият премиер започва мащабна програма за цифрова икономика
Президентът на Италия Серджо Матарела му даде мандат, след като в Рим постигнаха сделка за предотвратяване на предсрочните избори
Атина. Лидерът на крайнолявата партия СИРИЗА Алексис Ципрас положи клетва като премиер на Гърция. Той стана най-младият премиер на страната през после...
Букурещ. Румънският парламент ще гласува вот на недоверие към правителството на премиер Виктор Понта, съобщават световните медии. Вчера стана ясен със...
Тайпе. Новото правителство на Тайван положи клетва. Тържествената церемония се състоя в Тайпе, предаде ТАСС. Първото заседание на тайванското правите...
Новото българско правителство трябва да прояви куража да осъществи докрай реформите, които са били отлагани с години, защото са политически трудни. То...
София. Новото правителство се събира за своето първо заседание днес. В Министерски съвет трябва да бъде разгледан законопроекта за държавния бюджет и...
Брюксел да не се плаши, във Фронта наистина са патриоти София. Доволни ли са реформаторите от коалиционното правителство? И кои са приоритетите на но...
София. Ветерани, калени в битки, и амбициозни нови лица. Премиерът Бойко Борисов заведе на "Дондуков" 1 и политици, и експерти и от двата "отбора". За...
Министрите от кабинета "Борисов" приеха властта след кратко съвместно заседание със служебното правителство. То се състоя веднага след официалната цер...
Европарите - задача № 1 на кабинета. Близнашки посреща Борисов като римски консул Бойко Борисов за втори път пое кръста да бъде премиер. Той бе избра...
София. „През цялото време в предишния мандат, включително и като опозиция, по всеки един проблем, когато съм отишла с аргументи защо едно негово решен...
София. Четворната коалиция, която се формира окончателно днес в НС е най-безпринципната коалиция, която България е имала. Това заяви лидерът на ПЕС Се...
По-добре да му дадат спорта вместо икономиката, зоват фенове Новият кабинет още не е видял бял свят, но един от спряганите министри в него вече е люб...
София. Новото правителство на България по всяка вероятност ще бъде гласувано в пленарна зала на Народното събрание в петък. Това съобщи председателят...
Четирипартийната коалиция е странна, но остана единствената възможна Датата 4 ноември ще остане в историята с две открития. През 1922 г. британският...
София. Без споразумение и без прозрачност цената на управлението не може да бъде толкова висока, че ние да пренебрегнем онова, което нашите избиратели...
София. Нереализируема е идеята на ГЕРБ Радан Кънев да оглави новото правителство. Това заяви зам.-председателят на парламентарната група на АБВ Румен...