Паркира накриво, плати право: Радев с бърз урок по законност
Той подчерта, че приема отговорността за нарушението
Следете всички новини, анализи и коментари за Неправилно Паркиране. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той подчерта, че приема отговорността за нарушението
Служителите на ЦГМ започват да глобяват за неправилно паркиране
Наказателните такси за репатриране на неправилно паркирани автомобили в областния град с т.н. „паяк" да бъдат да бъдат намалени от 60 лв на 30 лв, а п...
Еколозите от община град Добрич ще налагат глоба по фиш на неправилно паркиралите автомобили по улиците и кварталите в града, съобщи кметът Йордан Йор...
КАТ започва акция срещу нарушители на правилата за паркиране в София. Ще се следи особено стриктно за паркиране по тротоари, на спирки на градския тра...
Глобите за неправилно паркиране в Бургас скачат почти двойни. Санкцията за поставена скоба се увеличава от 15 на 25 лева с ДДС, предупредиха от община...
Полицейска кола бе заснета от граждани паркирана, без шофьор или униформен служител край нея, насред пешеходна пътека в централната част на София. Кад...
"Удобно ли сте паркирал господин полицай? Да се мръднем ли за да не Ви пречим?". Това пише под снимка, публикувана в Туитър вчера. На нея ясно се вижд...
Столична община засажда повече дръвчета и цветя из града, прави нови велоалеи „Санкциите и сега са достатъчно високи". Това заяви столичният кмет Йо...
Стара Загора. Общинският съветник Гочо Карагьозов в местния парламент на старозагорци ще бъде глобен за неправилно паркиране близо до общината. Това к...
Кърджали. Масови проверки на увеселителни заведения и автомобили бяха предприети на територията на община Кърджали. В рамките на специализирана операц...