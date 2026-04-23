Пият вода с фекалии, пътуват 10 км, за да си купят минерална

Инспектори от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Велико Търново са установили фекално замърсяване във водата в село Габровци.

До единствената чешма в населеното място вече е поставена табела, че водата е негодна за пиене.

Жителите на селото са принудени да пътуват близо 10 км, за да си купуват минерална вода.

Заразяването на водата е засечено при текуща проверка на здравните инспектори. Взетата проба от единствената чешма в селото е показала завишени стойности на ентерококи – бактерии, които са индикатор за фекално замърсяване.

"Открили са някакви бактерии и редовно си ходим на Килифарево за вода. Друг водоизточник нямаме", каза Денчо Цонев, жител на село Габровци.

Местните хора настояват проблемът да бъде решен, тъй като селото разчита изцяло на една чешма.

"Трябва да се реши този проблем, защото оттук взимат цялото село вода, а друг водоизточник няма", коментира жител на селото.

В селото няма изграден водопровод, а хората използват единствено чешмата в центъра. Водата обаче вече е обявена за негодна за пиене.

"Изключително трудно е, тъй като пенсионерите се налага да пътуват, носят по 10-литрови туби. Много им е трудно", заяви кметският наместник на село Габровци Христо Медникаров, предава Bulgaria ON AIR.

От Регионалната здравна инспекция предупреждават, че подобно замърсяване крие риск от стомашно-чревни инфекции и други здравословни проблеми.

"Отклонението е по микробиологични показатели, конкретният водоизточник е маркиран с показател, че водата е лоша за пиене. Изисква се поддържане от страна на кметовете по отношение на почистването на каптажите и контрол върху техните качества. Личната отговорност е на всеки гражданин, при положение че източникът е маркиран, да прецени дали ще пие вода, или не", коментира директорът на дирекция "Обществено здраве" в РЗИ – Велико Търново д-р Лора Бижева.

Според специалисти единственият траен начин за решаване на проблема е цялостна реконструкция на водопреносната мрежа. За подобен проект обаче в момента не са осигурени средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com