Царската чешма в Казанлък отново функционира
Казанлък благодари на Иван Недков!
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Казанлък благодари на Иван Недков!
Реставрацията се извършва от местен майстор-каменар
Евтиният лайфхак намалява докосването на смесителя при готвене и помага мивката да остане по-чиста
Тя е в рамките на тяхната съвместна програма ВОДИМ
Пенсионери от Великотърновско мъкнат по 10-литрови туби
Тя е паметник на културата и е една от най-старите
От него тече целебна вода
Новозиграденото съоражение е на мястото на стара чешма в квартала
Чешма с единствената естествено газирана българска вода бе открита и осветена в село Михалково, община Девин. Тя потече за 60-ия юбилей на Минерална в...
Сириец със заведение за дюнери в Дупница ще прави чешма в центъра на града. Рамез Маоли е в България от около 20 години. Той живее със съпругата си, к...
Чешма от мрамор в центъра на разложкото село Горно Драглище напомня на местните жители и гостите за загиналия при атентат в Кербала през 2003 г. майор...
Намира се между Карандила и Даулите, изворът се казвал "Св. Петър" Димитър шампион написал музиката на салфетка, която се пази в Държавния архив Нед...
Банскалии, които живеят в София, не забравят родния си град и го доказаха за пореден път. Десетки хора се събраха в събота на откриването на нова чешм...
Водата от чешмата се оказа най-добра за пиене. Това показаха резултатите от мобилната лаборатория на "Софийска вода", която доказа на столичани днес,...
Детски учители от родината търси нашата общност в столицата Унгария е една от малкото страни в Европа, в която българите не се възприемат като евтина...
Чешмата е била съградена през 1852 г. и се е намирала в двора на прочутия казанлъшки род розотъгорвци Орозови Вековната мраморна чешма на входа на ка...
Успешно приключи акцията по издирване на снимка на някогашните щъркели върху чешмата до минералната баня в Симитли. Христина Мицова заслужава специалн...
Акция по издирването на черно-бели снимки отпреди много години на чешма „Щъркелите" в Симитли предприе кметството в града. Целта е желанието на местна...
Готов е проектът на чешма „Щъркелите" в централния парк на Симитли. Емблемата на града ще стане съвсем нова за Деня на пролетта. В първия работен ден...
Благотворителна кауза подеха миряни от община Симитли. С дарения от Богоявление ще бъде ремонтирана емблематичната чешма в градинката в центъра на гра...