Ангел Кунчев взриви мрежата с драматична изповед

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е претърпял тежка онкологична операция. Това съобщи самият той на своята страница във фейсбук.

Ето какво гласи публикацията му, предизвикала голям интерес:



"Скъпи колеги и приятели,

За да избегна излишни коментари и спекулации, искам да споделя, че се възстановявам след тежка онкологична операция. Процесът върви добре, но бавно.

Очаквам с нетърпение да се видим и работим отново за развитието на общественото здраве!

Желая на всички здраве!

Сърдечни благодарности на невероятният екип професионалисти на проф. Калоян Давидов в болница СофияМед!"

Стотици приятели и последователи му пожелават бързо възстановяване.