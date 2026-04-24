Ангел Кунчев взриви мрежата с драматична изповед

Събра хиляди пожелания за здраве

24 апр 26 | 20:44
1748
Стандарт Новини

Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев е претърпял тежка онкологична операция. Това съобщи самият той на своята страница във фейсбук.

Ето какво гласи публикацията му, предизвикала голям интерес:

"Скъпи колеги и приятели,
За да избегна излишни коментари и спекулации, искам да споделя, че се възстановявам след тежка онкологична операция. Процесът върви добре, но бавно.
Очаквам с нетърпение да се видим и работим отново за развитието на общественото здраве!
Желая на всички здраве!
Сърдечни благодарности на невероятният екип професионалисти на проф. Калоян Давидов в болница СофияМед!"

Стотици приятели и последователи му пожелават бързо възстановяване.

