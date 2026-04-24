Тръмп се ядоса на„глупав въпрос". Какво го попитаха (видео)

24 апр 26 | 17:58
Боряна Колчагова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в четвъртък категорично отхвърли предположението, че би могъл да използва ядрено оръжие срещу Иран, като същевременно остро разкритикува журналиста, който е задал въпроса.

„Не, не бих. Не ни е нужно това. Защо ми е? Защо се задава толкова глупав въпрос?“, отговори Тръмп.

„Защо бих използвал ядрено оръжие, когато сме ги „унищожили“, по напълно конвенционален начин, без него? Ядрено оръжие никога не трябва да бъде позволено от когото и да било“, добави той, цитиран от Fox News.

Още по тема Близкия изток
Още от Свят
