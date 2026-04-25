В Гърция се уплашиха. Сериозна промяна в туризма

Гърция променя правилата за паркиране на кемпери, съобщава електронното издание на в. "Катимерини“.

В началото на 2025 г. страната прие закон за туризма, който трябваше да ограничи паркирането край плажове и обществени зони. На практика обаче мярката доведе до почти пълна забрана за спиране на кемпери и каравани на обществени места, отлив на туристи и негативни реакции в чужбина.

Сега властите правят крачка назад, за да върнат интереса към този тип пътуване. С промени в правилника за движение по пътищата се разрешава на кемпери с дължина до 7,5 метра да паркират в населени места без ограничение за престой – както при леките автомобили. За по-големите кемпери и каравани остава лимит от 24 часа.

Новите правила позволяват и неограничен престой в специално обособени зони, крайпътни пространства или в дясната част на пътя, стига да няма забранителни знаци.

По този начин за възстановява практиката, която важи в цяла Европа и позволява функционирането на този сезонен туризъм.

Разяснителна разпоредба на гръцката полиция уточнява, че спрените кемпери не трябва да имат разпъната тента, извадени маси и оборудване, защото в противен случай ще бъдат санкционирани.

Данните показват, че през 2024 г. 50 хиляди кемпера са посетили Гърция, а през миналата година броят им е бил значително по-малък - пет хиляди. Секторът е сериозно развит в Европа. През миналата година са регистрирани 110 милиона нощувки на кемпери, а оборотът на сектора в европейски мащаб възлиза на 33 милиарда евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com