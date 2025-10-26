Усеща ли котката кога сте болни? Отговорът ще ви удиви

Много хора твърдят, че когато са болни, котката им се гушка в тях, сякаш усеща дискомфорта им. Но вярно ли е, че котките могат да усетят болестта ви, или това е просто съвпадение?

Според портала Kinship няма убедителни доказателства, че котките притежават тази способност, а и много малко научни изследвания са проведени по темата. Въпреки това, предвид известното за биологията и поведението на котките, както и многобройните свидетелства на техните собственици, може спокойно да се каже, че животните вероятно са способни да открият кога нещо не е наред с техните стопани.

Откриване на болести

Проведени са множество изследвания върху способността на кучетата да откриват болести, благодарение на изключително силното им обоняние. Въпреки че обонянието на котките е по-слабо от това на кучетата, те все пак са способни да откриват много по-широк спектър от миризми от хората.

„Котките всъщност усещат хормоналните промени и промените в миризмата на тялото ви“, казва специалистът по поведение на котките Рита Раймърс. „Те имат много повече обонятелни клетки от нас“, подчертава тя.

Промени в ежедневието

Освен че имат отлично обоняние, котките са и много наблюдателни същества. Те предпочитат ясна дневна рутина и бързо забелязват, ако нещо не е наред. „Котките обичат предвидимостта“, казва Раймърс. „Така че, когато се случи нещо необичайно, те определено го усещат“, добавя специалистката.

Например когато сте болни, може да искате да си почивате повече от обикновено, а също така може да искате да сте малко по-малко внимателни за храненето на домашния си любимец навреме и почистването на тоалетната. Това са двете промени, които котката ви определено ще забележи.

Също така, от практическа гледна точка, колкото повече време прекарвате в тихо състояние, толкова повече възможности има котката ви да се сгуши до вас от обикновено и тя може да се възползва от това.

Примери от живота

Има много истории, които показват, че котките имат много повече емпатия към болните си стопани, отколкото си мислим.

Може би най-известният случай е с Оскар, котка-терапевт в старчески дом в Роуд Айлънд, която сякаш е могла да предскаже кога обитателите са близо до смъртта. Не е ясно дали Оскар просто е забелязвал намалената активност на пациентите или е усещал химични промени в телата им, но той редовно е дремвал до тях по време на последните им часове. До смъртта си през 2022 г. Оскар е предсказал над 100 смъртни случая.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com