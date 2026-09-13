Дини и пъпеши остават по нивите, Добруджа се дави в реколта
Благодатната година доведе до свръхпроизводство, цените се сринаха, а все повече стопани обмислят да намалят площите
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Благодатната година доведе до свръхпроизводство, цените се сринаха, а все повече стопани обмислят да намалят площите
Опашката, апетитът и дори драскането могат да кажат повече, отколкото стопанинът предполага
Такова нещо не им се е случвало никога
През първите шест седмици от живота този звук е важен инструмент за оцеляване.
Глобално проучване показва - 83% от стопаните усещат реална промяна
Апелира към отговорен самоконтрол и съдействие за превенция на опасната болест
Котките са изключително наблюдателни, но може да има други причини да се гушкат с вас
Жителите на Лакатник се грижат за първия у нас таралеж албинос
По време на Съвета бе взето решение да бъде приложена мярка за контрол върху изкупуването и транспорта на сурово мляко от засегнатите район
Бедствието в новозагорско се случи навръх 24 май
Стопаните установяват, че нещо с животните не е наред преди няколко седмици
Помощта се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства
Започва кампания за намиране на стопани за бездомните кучета в Ямбол
До момента към Министерството на земеделието има подадени 39 заявления за обезщетение
У дома показал същите привички, каквито имал до своето изчезване
Безстрашният домашен любимец не отстъпи дори когато мецаната посегна с лапа към него
Проекти са били забавяни с 20-30 месеца
Стафордширски териер им се ядосал
Те не правят това само с хората
На деня на Св. Валентин те ще заминат към новите си "родители"