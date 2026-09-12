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Бомбен атентат в Белфаст

Бомбен атентат в Белфаст

Белфаст. Бомбен атентат бе извършен в късните часове вчера в центъра на Белфаст, столицата на британската провинция Северна Ирландия, предаде АП. Взри...

14 декември | 9:00
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