Кърваво нападение в Белфаст разпали гнева срещу мигрантите
„Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“, протестират и в Саутхамптън
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„Нелегалната миграция унищожава нашата цивилизация“, протестират и в Саутхамптън
„Гласът на Белфаст“ става на 80 и все още е на сцената
15 полицаи са ранени
Нарекоха го рай за пенсионерите, ама богатите
Бомба бе взривена в пощенски автомобил, паркиран край армейски казарми край северноирландската столица Белфаст, съобщава БГНЕС. Няма пострадали в рез...
Белфаст. Бомбен атентат бе извършен в късните часове вчера в центъра на Белфаст, столицата на британската провинция Северна Ирландия, предаде АП. Взри...
Белфаст. При поредна нощ на сблъсъци в Белфаст бяха ранени 56 полицаи, четирима от които бяха приети в болница, съобщи АФП. Безредиците избухнаха по...
Белфаст. Сблъсъците между лоялисти и полицията в Белфаст продължават за втора поредна нощ, пише "Гардиън". По време на размириците полицай е бил уцел...