Легендарен певец и музикант празнува юбилей

Легендата на световната музика Ван Морисън днес навършва 80 години

и отбелязва юбилея си с концерт в „Уотърфронт хол“ в Белфаст, Северна Ирландия.

Родният му град му отдава почит с празнично събитие, достойно за артист, който вече седем десетилетия е сред най-разпознаваемите гласове на световната сцена.

Морисън е автор на над 40 албума,

а класики като Astral Weeks (1968), Moondance (1970) и Tupelo Honey (1971) остават сред най-ценените заглавия в историята на рок и джаз музиката.

От „Gloria“ до „Brown Eyed Girl“ – пътят на една легенда

Ван Морисън, роден като Джордж Айвън Морисън на 31 август 1945 г., наследява любовта към музиката от своя баща, който събира богата колекция от блус, джаз и кънтри плочи. Първите си стъпки прави още на 13 години, когато започва да свири и пее като пътуващ музикант. С първата си група Them записва хитове като Gloria и Here Comes The Night, а само година по-късно започва самостоятелна кариера, превърнала Brown Eyed Girl (1967) в негова емблема.

В продължение на десетилетия той дели сцена с музиканти като Боб Дилън и Мъди Уотърс, печели шест награди „Грами“ и е въведен в Залата на славата на рокендрола. Последният му албум – Remembering now – излезе през тази година и доказва, че музикалната му енергия остава непроменена.

Белфаст – градът в песните му и бъдещ музей на живота му

Белфаст е не само родното място на Морисън, но и централна тема в неговото творчество. Туристическите маршрути на Tourism Ireland водят феновете по стъпките на певеца – от училището, в което е учил, до улиците, възпети в 12 от песните му. Пешеходният маршрут от 3,5 км е своеобразна музикална карта на града, а в плановете е и създаването на музей в родната му къща.

Още през 2013 г. градският съвет на Белфаст удостои Морисън с „Свободата на града“ – най-високото местно отличие. Днес, на 80 години, певецът остава символ на своя град, който пази гласа и музиката му като част от собствената си история.

