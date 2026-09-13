Туристите масово се отказват от изгарящата Южна Европа. Къде отиват сега?
След рекордната гореща вълна те все по-често търсят градове със свеж въздух и поносими температури
Следете всички новини, анализи и коментари за Южна Европа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След рекордната гореща вълна те все по-често търсят градове със свеж въздух и поносими температури
Протестиращи излязоха по улиците на различни градове в Испания, Италия, Португалия и Гърция
Русия вече намали газовите си потоци към много членки на ЕС
Русия е готова да работи по нови енергийни проекти в Южна Европа въпреки спирането на газопровода "Южен поток". Това заяви руският президент Владимир...
Откритото газово находище в Египет може да намали зависимостта на ЕС от руски газ Италианската петролна компания Eni откри ново находище на природен...