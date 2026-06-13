Пътнически кораб заседна във водите край Бермудските острови
Пътнически кораб „Норвежка зора" с 3737 души на борда е заседнал в близост до Бермудските острови. Това съобщава американският телевизионен канал WCVB...
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Пътнически кораб „Норвежка зора" с 3737 души на борда е заседнал в близост до Бермудските острови. Това съобщава американският телевизионен канал WCVB...