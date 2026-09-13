Свети Николай пази Созополис
Паметник на свети Николай ще пази гостите и собствениците на ваканционно селище "Созополис", както и едноименния град, край който е построен комплексъ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Созополис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Паметник на свети Николай ще пази гостите и собствениците на ваканционно селище "Созополис", както и едноименния град, край който е построен комплексъ...
Кен Хенсли и "Сънрайз" канят феновете на "Джулай морнинг" в комплекса
Продават имоти само след фейс контрол, връщат мърморковци и скандалджии
Гробници на 2400 г. са сред най-големите атракции във ваканционното селище Созополис. Двата некропола са вдигнати на най-енергийното място в комплекса...
Делфини посрещат в новия град на спасението.