7 квартала на София остават без вода днес
Причината – отстраняване на скрит теч по "Околовръстното шосе"
Тази година благодарение на валежите има по-малко градове на режим от минали години
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа
Жителите на селото казват, че водата е много хубава и с много минерали
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтерна...
В момента продължават да текат лихви на сметката и сумата е станала 6500 лева
Министър Манол Генов и управителите на операторите от състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД подписа...
Водният режим продължава от 6:00 до 9:00 ч. и от 16:30 до 21:00 ч.
Хората се събраха рано тази сутрин пред сградата на общината и разказаха за проблема
Цената на водата от 1 януари 2025 година ще бъде 4,65 лева с ДДС за един кубик
Предложението за поскъпване от януари 2025 г. в София е с 4,08 процента до 3,674 лева/кубик
Хората чакат решения на проблема
На нарушителите са съставени актове, а наказателният кодекс предвижда глоба до 10 000 лева и до 5 го...