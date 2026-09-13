Христанов обяви вицето си. Поиска президент, независим от власт и опозиция

Доц. д-р Стоянка Черкезова ще е кандидат за вицепрезидент с Иван Христов, съобщи днес той в предаване по БТВ.

Тя е доцент по статистика и демография. Заема поста научен секретар на Института за изследване на населението и човека при БАН . Има близо 20 години стаж в провеждането на интердисциплинарни изследвания, съчетаващи икономика, социология, демография и статистика. Основните ѝ изследователски полета са свързани със застаряването на населението, демографските процеси, пазара на труда, социално-осигурителните системи и социалното включване на различни групи.

Иван Христанов обяви още, че влиза в президентската надпревара с амбицията да върне на държавния глава ролята на независим коректив на властта. Един от първите политици, обявили кандидатурата си, избра посланието „Президентът на народа“, с което подчертава стремежа си да търси подкрепа отвъд традиционните партийни граници.

Президентът да не бъде придатък

„Има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламента. Да не бъде придатък, а да бъде коректив“, заяви Христанов пред бТВ.

Според него през последните десетилетия президентската институция твърде често е била възприемана през партийна призма. Именно затова той поставя независимостта в центъра на кандидатурата си.

Христанов разказа, че разговорите за обединяване около президентска кандидатура са започнали още през юни миналата година. Сред обсъжданите идеи е било кандидатите да се изправят в открит публичен дебат пред широка аудитория, за да представят позициите си.

Повече прозрачност от президентството

Христанов постави акцент и върху прозрачността при решенията на държавния глава, включително при помилванията. Според него обществото трябва да разполага с достатъчно информация, за да разбира мотивите зад подобни актове.

„Комисията към президента и самият подпис на президента трябва да бъдат полагани в условия на пълна прозрачност. България трябва да знае този подпис колко наистина тежи“, заяви той.

Така Христанов очертава основната линия на своята кандидатура - президент, който да бъде по-малко зависим от партийните централи, по-прозрачен в решенията си и способен да бъде самостоятелен коректив на останалите власти.