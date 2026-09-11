Цветанов: ГЕРБ се отказа от президентската битка заради дефицит и оцеляването на Борисов

Отказът на ГЕРБ да издигне собствена кандидат-президентска двойка не е тактически ход, а симптом за много по-дълбок проблем в партията - загубена идентичност, отслабени структури и решения, които все повече минават „през призмата за оцеляването на лидера Борисов“. Това заяви пред бТВ бившият вътрешен министър и бивш заместник-председател на ГЕРБ Цветан Цветанов. Според него партията, която преди 8-10 години е била „незаобиколим фактор“ в българската политика, днес е загубила голяма част от периферията си и се е свила до твърдо ядро.

Отказът от кандидат за президент като симптом

Цветанов свърза сегашното състояние на ГЕРБ с натрупаните негативи от управленията на партията, гражданските протести през 2020 г. и постепенното отдалечаване от първоначалния й политически профил.

„ГЕРБ последните години търпи много негативи от управлението, което имаше в страната, протестите, които бяха на гражданите от 2020 година, и постепенното абдикиране от профила и идентичността на ГЕРБ“, заяви той.

По думите му преди години партията е имала тежест, с която всички останали политически сили са били принудени да се съобразяват. Днес обаче тя дори не прави предложения за Висшия съдебен съвет, въпреки че само допреди няколко месеца е поставяла съдебната реформа сред основните си теми.

За Цветанов отказът да бъде издигнат собствен кандидат за президент е следващото доказателство за този процес. „Сега в момента с това, че не участват и в този избор, не участват с кандидат-президентска двойка, означава, че там има огромен дефицит и всичко минава през призмата за оцеляването на лидера Борисов“, каза той.

Изборите не се подготвят две седмици преди регистрацията

Цветанов оспори тезата, че една партия трябва да влиза в избори само когато е сигурна в победата. Според него точно участието в трудни кампании показва реалното състояние на структурите и слабите места, които трябва да бъдат поправени.

„Подготовката на едни избори не трябва да бъде последните две седмици, когато изтича срокът за регистрация. А това е подготовка месеци, дори в някои от изборите е година“, заяви той.

Като пример посочи първите изборни години на ГЕРБ. Партията е регистрирана през 2007 г., а само няколко месеца по-късно участва в европейските избори, без да има гаранция, че ще ги спечели. „И ние участвахме в тях, въпреки че не бяхме сигурни, че ще спечелим тези избори, и ние ги спечелихме“, припомни Цветанов.

Според него именно подобни кампании са давали възможност да се види къде партията има покритие и къде липсват структури.

От 1,6 милиона гласа до 430 хиляди

Цветанов направи остро сравнение между най-силните години на ГЕРБ и сегашните й резултати. Той припомни, че през 2009 г. партията е получила подкрепата на над 1,6 млн. избиратели, а в следващи парламентарни избори е постигала над 1,1 млн. гласа.

На този фон според него резултатът от около 430 000 гласа на последните избори показва тежък спад. „Това според мен е изключително катастрофално състояние“, заяви Цветанов.

Той отхвърли тезата, че подобно свиване е естествен процес за всяка партия. „Когато загуби собствения профил, когато се правят задкулисни договорки и предава собствените хора, това означава, че партията ти вече ти я изпускаш. Ти изпускаш редовните си най-силни симпатизанти. Ти губиш периферията. В момента има само едно твърдо ядро“, заяви бившият заместник-председател на ГЕРБ.

Борисов се крие зад младите умове

Най-тежките думи на Цветанов бяха насочени директно към Бойко Борисов. Според него лидерът на ГЕРБ се опитва да се дистанцира от натрупаните негативи от годините на управление чрез изкарването на преден план на нови лица.

„Борисов в момента се крие зад младите умове, но то е само и единствено, за да може той по някакъв начин да бъде изпран с всички останали, които имат негативи в управлението на ГЕРБ“, каза Цветанов.

По думите му проблемът е и в начина, по който Борисов общува със собствената партия. Цветанов твърди, че лидерът на ГЕРБ не познава в достатъчна степен партийната инфраструктура и не поддържа постоянен пряк контакт със структурите.

„Той идва като нашия лидер, появява се, съобщава определените тези, които иска да заяви, и си заминава. Обаче с хората не можеш да се отнасяш по този начин“, заяви той.

Цветанов направи и рязък личен извод: „Борисов обаче не израсна в годините. А просто той се затвори около тези, които му казват това, което иска да чуе. И това всъщност е неговият проблем.“

Старите кметове и изгубената местна мрежа

Бившият вътрешен министър посочи и отслабването на местните структури като една от големите причини за спада.

Той даде пример с Благоевградска област, където според него ГЕРБ е разполагала със силни кметски фигури - Атанас Камбитов в Благоевград, Кирил Котев в Сандански, Георги Икономов в Банско, Красимир Герчев в Разлог и действащия кмет на Петрич Димитър Бръчков.

„Всички тези кметове бяха силата на ГЕРБ и ние побеждавахме винаги като първи резултат в Благоевградска област“, каза Цветанов.

Според него част от тези хора впоследствие са били изоставени от партийното ръководство. „Борисов предаде и Кирил Котев. Предаде и Георги Икономов. Предаде и Наско Камбитов“, заяви той.

Цветанов посочи и промяна в отношението към други разпознаваеми фигури като Живко Тодоров и Димитър Николов. Според него Николов е бил използван като възможно име за президентски кандидат, въпреки че самият той никога не е заявявал подобно намерение.

Принос на Борисов, но и пропуснато развитие

Въпреки острата критика Цветанов не отрече ролята на Борисов за създаването и утвърждаването на ГЕРБ. „Трябва да бъдем обективни. Борисов беше харизматичният, рейтинговият политически субект, който се явяваше на политическата сцена“, каза той.

По думите му обаче партията никога не е била продукт само на един човек. Зад успехите й са стояли хиляди активисти, местни лидери и доброволци, които са изграждали организационната мрежа.

„Борисов има съществен принос за устояването, изграждането и утвърждаването на ГЕРБ. Но нека да не омаловажаваме труда на всички тези стойностни и качествени хора, които го правеха доброволно и го правеха с една единствена цел - да има някаква промяна в страната“, заяви Цветанов.

Погледът вече е към местните избори

Според него ГЕРБ трябва бързо да се мобилизира за следващите местни избори, защото именно там отслабването на структурите може да се прояви най-силно.

Цветанов вижда президентската кампания като пропусната възможност партията да провери мобилизационния си потенциал, да изведе нови политически лица и да подготви организациите си за следващия голям вот.

Така критиката му към отказа от собствен кандидат за президент всъщност е много по-широка. Според бившия втори човек в ГЕРБ проблемът не е просто една пропусната изборна битка, а партия, която постепенно е загубила част от идентичността, периферията и местните си опори и все повече се концентрира около политическото оцеляване на своя лидер.