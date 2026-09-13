МВР поема контрола от ДАИ. Държавата пренарежда системата на пътя

Държавата започва сериозно пренареждане на контрола по българските пътища, при което част от функциите на ДАИ ще бъдат прехвърлени към МВР, а близо 200 щата в ДАИ и тол системата ще бъдат съкратени. Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов обяви, че целта е да се прекрати сегашното разпокъсване между институциите и контролът да бъде съсредоточен там, където според него има най-голям оперативен ресурс - в МВР.

Пълното въвеждане на новия модел е планирано до края на 2027 г., като реформата ще премине през законодателни промени, структурно престрояване, дигитализация и реално обединяване на системите.

МВР е на пътя и контролира пътя

С тази фраза Калоянов обобщи в интервю за Нова телевизия политическата логика зад реформата. Според него техническите възможности и човешкият ресурс на ДАИ вече не позволяват достатъчно ефективен контрол, особено извън обичайното работно време. Именно затова част от служителите на агенцията ще бъдат прехвърлени към МВР, докато други позиции ще отпаднат при преструктурирането.

Заместник-министърът даде пример с тежкотоварни автомобили с износени гуми, проблеми по окачването или водачи, които не спазват задължителните почивки. Ако подобен камион се движи в часове, когато екипите на ДАИ не работят, вероятността да бъде спрян рязко намалява. Политическият извод на МВР е ясен - контролът трябва да стане постоянен, а не да зависи от графика на една отделна администрация.

Близо 200 щата изчезват

Реформата няма да бъде само техническа. Около 28% от щатовете в тол системата и ДАИ трябва да бъдат съкратени, което означава близо 200 позиции. Част от служителите ще преминат към МВР, но останалата структура ще бъде свита като част от опита да се премахнат дублиращи функции.

Това превръща промяната и в политически тест за управляващите. Въпросът няма да бъде само дали държавата може да намали администрацията, а дали след съкращенията действително ще има повече контрол на пътя. Ако новата система работи по-добре с по-малко служители, правителството ще може да представи реформата като пример за реално преструктуриране. Ако контролът отслабне, политическата отговорност вече ще бъде концентрирана много по-ясно в МВР.

Тол системата трябва да се превърне в очите на полицията

Един от най-съществените елементи е превръщането на тол инфраструктурата в активна част от полицейския контрол. При засечено нарушение информацията трябва автоматично да стига до най-близкия екип на „Пътна полиция“, който да спре автомобила. На тол рамките се предвиждат и електронни информационни табла, чрез които конкретен водач ще може да бъде насочен да отбие.

Същите табла ще дават информация за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и опасни метеорологични условия. Така система, създадена основно за събиране на пътни такси, постепенно трябва да се превърне в национална мрежа за наблюдение и управление на движението.

Глобата ще идва електронно

Другата голяма промяна е т.нар. „електронен доказателствен запис“. Идеята е водачът да получава електронно информация за установеното нарушение и да може значително по-бързо да плати санкцията. Системата трябва да разпознава и нарушения на автомобили с чуждестранна регистрация, като при транзитно преминаващи водачи глобите могат да бъдат събирани още при напускането на страната.

Общините също ще получат по-голяма роля. Предстои обнародването на наредба, която ще им позволи да закупуват собствени камери за контрол на движението и да ги свързват със системата на МВР. Така контролът постепенно ще излезе извън традиционните полицейски патрули и ще се превърне във все по-автоматизиран процес.

Шест нови полигона за младите шофьори

Реформата не се изчерпва със санкциите. Предвижда се изграждането на шест модерни полигона, където младите водачи да бъдат обучавани при условия, които имитират реални рискове - мокра настилка, загуба на сцепление и аквапланинг. Съоръженията ще могат да се използват и от по-опитни водачи за опреснителни курсове.

„Нашата амбиция е да намалим колкото се може повече ПТП и починалите на пътя. Не искаме да репресираме гражданите и водачите, а да създадем безопасна среда за шофиране“, заяви Калоянов. Именно резултатите при катастрофите и жертвите обаче ще бъдат истинската мярка дали политическата реформа е дала ефект, а не броят на новите камери и прехвърлените служители.

След пожара в „ЕМКО“ държавата още няма окончателен отговор

Заместник-министърът коментира и пожара в складовата база на „ЕМКО“ край Дряново. Огънят е локализиран, а службите трябва да извършат първоначален оглед и обезопасяване на района. По информация от тази сутрин разследващите предстои да влязат в обекта, след като в базата е възникнал и нов пожар.

Калоянов отказа да приеме предварително версията за саботаж и подчерта, че експертизите тепърва трябва да установят причината. Темата е политически чувствителна заради предишни инциденти в обекти на „ЕМКО“ и твърденията на компанията за възможни умишлени действия, но от МВР засега настояват да не се правят заключения преди резултатите от разследването. Ройтерс припомня, че предишни случаи около български оръжейни предприятия са били свързвани от прокуратурата с руски оперативни мрежи, което допълнително увеличава общественото внимание към сегашния пожар.

21 тежки катастрофи и още един въпрос към държавата

Калоянов засегна и опасното кръстовище край великотърновското село Обединение, където през последните три години са регистрирани 21 тежки пътнотранспортни произшествия със загинали. За участъка вече има проект за кръгово кръстовище, но заместник-министърът настоя собственикът на пътя да предприеме и незабавни временни мерки, вместо да чака завършването на по-големия проект.

Точно този случай показва и по-големия политически проблем, който реформата се опитва да реши - отговорността за пътната безопасност сега е разпределена между множество институции, а след тежък инцидент често започва спор кой е трябвало да контролира, ремонтира или обезопаси. С прехвърлянето на повече функции към МВР управляващите обещават по-ясна система. Оттук нататък обаче ще бъде и много по-трудно отговорността да бъде прехвърляна от една институция към друга.