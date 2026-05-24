Разместване около най-близките до Тръмп. Нов фаворит

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обмисля да не се кандидатира за президентските избори през 2028 г.

Това съобщи The Daily Mail, позовавайки се на свои източници.

Решението на Ванс идва след оставката на Тулси Габард като директор на националното разузнаване на САЩ. Тя бе един от малкото съюзници на Ванс "в ограничаването на военните амбиции" на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Меката външна политика на вицепрезидента отслабва влиянието му сред най-приближените около президента.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече се превърна в доминиращия глас във външната политика в обкръжението на американския лидер, твърди медията.

"Рубио има повече власт от Ванс. Президентът го слуша. Ванс не се вписва в цялостната картина и така е от дълго време", цитира вестникът източник от Белия дом.

Съобщава се, че отказът да участва в предстоящите избори може да бъде тактическа стъпка от страна на Ванс и ще му позволи да не "поема отговорност за всичко, което се е случило през последните няколко години." Вестникът отбелязва, че за да спечели изборите през 2032 и 2036 г., Ванс ще трябва да запази политическата си тежест.

Миналото лято Тръмп посочи Ванс за свой вероятен наследник на предстоящите президентски избори през ноември 2028 г. В същото време американският лидер ясно заяви, че вижда Рубио като кандидат за вицепрезидент на Ванс, тоест претендент за поста вицепрезидент. Сега обаче ситуацията вече се променя.

