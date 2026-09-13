САЩ отвори стара рана с обвинения срещу 94-годишния Раул Кастро
Тод Бланш заяви, че целта е бившият кубински лидер да бъде доведен в страната и изправен пред правосъдието
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Тод Бланш заяви, че целта е бившият кубински лидер да бъде доведен в страната и изправен пред правосъдието
Прокуратурата настоява за най-тежкото наказание за бившия кубински лидер заради свалени самолети над международни води през 1996 г.
Раул Кастро е решил да напусне поста първи секретар на управляващата Комунистическа партия на Куба
Бъдещето на Куба ще бъде решено от народа й, заяви американският президент Главната пречка за благополучието на кубинския народ е търговското ембарго...
Президентът на САЩ Барак Обама се срещна с кубинския си колега Раул Кастро в Двореца на революцията в Хавана във втория ден от историческото си посеще...
Първите в историята на комунистическа Куба опозиционни кандидати за общински съветници не успяха да постигнат успех на провелите се вчера избори, съоб...
Американският президент Барак Обама се срещна с кубинския си колега Раул Кастро в Панама. Двамата разговаряха неофициално по време на срещата на върха...
След половин век антагонизъм братята доживяха разведряване със САЩ След половин век антагонизъм, икономическа изолация и политическо напрежение между...
Хавана. Новоизбраният президент на Венецуела Николас Мадуро е на официална визита в Куба, предаде Ройтерс. Той разговаря 5 часа с Фидел Кастро и се с...