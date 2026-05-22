Първи парламентарен контрол за премиера Румен Радев

Премиерът Румен Радев трябва да участва днес в първия си парламентарен контрол, показва публикуваната програма на Народното събрание. Това ще бъде първото му явяване в тази процедура, след като новото редовно правителство беше избрано и положи клетва на 8 май.

Въпросът към него е внесен от депутати от "Възраждане" и засяга политиката на кабинета към бежанците у нас. Така премиерът ще застане пред залата в ден, в който парламентът отваря и ключов дебат за антикорупционната реформа.

В днешния парламентарен контрол е предвидено да участват още вицепремиерът Иво Христов и министрите Димитър Стоянов, Георги Вълчев, Катя Ивкова и Иван Шишков. Заседанието обаче ще започне с първо четене на законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, внесен от Министерския съвет.

Проектът предвижда създаване на петчленна Комисия за противодействие на корупцията. Един от членовете й ще се избира от Народното събрание, един ще се назначава от президента, по един ще бъдат избирани от общите събрания на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, а един - от Висшия адвокатски съвет.

Предлага се комисията да има петгодишен мандат без право на преизбиране. Председателят ѝ ще се сменя всяка година на ротационен принцип чрез жребий, а органът ще се отчита пред парламента на всеки шест месеца и ще внася годишен доклад за дейността си.

Законопроектът е свързан с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост и с препоръките на Европейската комисия за второто и третото плащане по него. В доклада на временната правна комисия се посочва, че заради неудовлетворително изпълнение на антикорупционната реформа Европейската комисия е спряла общо 258 228 948 евро.

Новият орган трябва да работи по превенция, анализ на информация, проверки на декларации за имущество и интереси, установяване на конфликт на интереси и разследване на корупционни престъпления. Предвиждат се и оперативно-издирвателни правомощия при данни за корупция или несъответствия между декларирано и реално имущество.

Темата се връща в пленарната зала след решението на 51-вия парламент от 28 януари, с което Комисията за противодействие на корупцията беше закрита, а функциите й бяха прехвърлени към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР и към Сметната палата.

