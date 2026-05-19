Тристранката обсъжда новите мерки срещу ценовия натиск

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди днес два ключови законопроекта, насочени срещу високите цени на стоки и услуги. Заседанието е насрочено за 13:00 часа, а в центъра на разговорите ще бъдат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите.

Темата влиза в Тристранката на фона на продължаващото обществено напрежение заради поскъпването и засилените призиви за по-строг контрол върху пазара. В срещата ще участват представители на държавата, бизнеса и синдикатите.

В дневния ред е включен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Явор Гечев от „Прогресивна България“ и група народни представители. Тристранният съвет ще разгледа и предложените промени в Закона за защита на потребителите, които също са внесени от Гечев и депутати от парламента.

Миналата седмица Народното събрание вече прие на първо четене предложенията за промени в двата закона. Очаква се днешната среща да очертае позициите на работодателите и синдикатите по текстовете, които са свързани с контрола върху цените и защитата на потребителите.

Темата за високите цени остава сред най-чувствителните за обществото през последните месеци, а част от бизнеса вече предупреди, че някои от предложенията могат да доведат до допълнително напрежение върху компаниите и пазара.

