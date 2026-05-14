Радев свиква извънредна среща за цените и храните

Мерките на кабинета за овладяване на ръста на цените и засилване на контрола върху пазара ще бъдат във фокуса на специална среща, свикана от премиера Румен Радев днес в Министерския съвет. Очаква се основна тема на разговорите да бъдат прозрачността в ценообразуването, противодействието на нелоялните търговски практики и защитата на българските производители и качеството на храните.

В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, както и национално представителните организации на синдикатите и работодателите. Поканени са също браншови организации от секторите земеделие и храни.

От правителството посочват, че широкият формат на срещата цели да бъдат набелязани последващи действия по темата, като разговорите са част от по-общия подход на кабинета за изработване на ефективни и устойчиви решения срещу ценовия натиск и нелоялните практики на пазара.

