България и Обединеното кралство засилват индустриалното сътрудничество в отбраната

„Обединеното кралство е важен съюзник на България в НАТО и ключов наш партньор в Европа. Имаме отлични възможности за взаимодействие както в сферата на отбраната и подготовката, така и по линия на индустриалното сътрудничество“. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща днес, 21 май, със Стивън Даути, министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии в Министерството на външните работи, британската общност и развитието на Обединеното кралство. Двамата обсъдиха развитието на двустранното сътрудничество, сигурността в Черноморския регион, развитието на отбранителните способности в рамките на НАТО, противодействието на хибридните заплахи и войната в Украйна.

„Сигурността в Черноморския регион е основен приоритет за нас“, подчерта министър Стоянов и допълни, че България, Румъния и Турция успешно развиват съвместната Противоминна военноморска тактическа група в Черно море, която функционира на ротационен принцип и допринася за гарантиране на свободата на корабоплаването и сигурността в региона. Той посочи, че инициативата е отворена за участие на военноморските сили на други държави съюзници.

По отношение на модернизацията на въоръжените сили, министър Стоянов отбеляза, че страната ни продължава последователно да увеличава разходите за отбрана в съответствие с решенията на Срещата на върха на НАТО в Хага. „През миналата година разходите за отбрана са достигнали 2,13% от БВП, като амбицията е те да продължат да нарастват. България изпълнява ангажимента минимум 20% от средствата за отбрана да бъдат насочвани към капиталови разходи и модернизационни проекти“, обясни той.

В рамките на срещата бе обсъдено и задълбочаването на индустриалното сътрудничество между България и Обединеното кралство. Министър Стоянов отбеляза, че българските отбранителни предприятия работят успешно с британски компании, като съществува значителен потенциал за разширяване на партньорството. Той подчерта, че българската отбранителна индустрия преминава през процес на ускорена модернизация и все по-активно се интегрира към стандартите и изискванията на НАТО.

По отношение на войната в Украйна министър Стоянов заяви: „Ние сме убедени, че конфликта няма да бъде решен на бойното поле. Виждаме, че все повече държавни глави от ЕС започват да говорят за сядане на масата на преговорите. Трябва да помислим за хората на фронта, защото това са човешки животи и човешки съдби.“ От своя страна министър Даути отбеляза, че Обединеното кралство също подкрепя дипломатическите усилия, но до момента Русия продължава да ескалира своите атаки срещу Украйна.

Министър Стивън Даути подчерта също значението на единството в рамките на НАТО, както и необходимостта всички съюзници да увеличават инвестициите в отбрана и развитието на способности. Той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в тази сфера, като отбеляза, че хибридните атаки и дезинформацията се превръщат във все по-сериозно предизвикателство за съюзниците.

