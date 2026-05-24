24 май! Всички злини се дължат на невежеството

АВТОР: ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА КАРААНГОВА

Днес е 24 май - денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В този смисъл, все по ясно става защо тъмнината не е нищо друго освен липса на светлина и всички злини в света се дължат на невежество и липса на светлина (знание).

Така например от няколко години чувам хора постоянно да оправдават различни и неприемливи "културни" постановки с бога на виното и екстаза Дионис. Това се повтаря като мантра, а дали някой си е направил труда да прочете кой е Дионис в гръцката и тракийска митология?

Дионис дарява хората с виното, което носи както радост и освобождаване на духа, така и дива, неконтролируема лудост. Той пътува придружаван от сатири (същества с кози копита) и менади (или вакханки) - жени, изпаднали в религиозен бяс, които бродят из горите, танцуват диво и разкъсват диви животни с голи ръце.

Дионис е символ на хаоса, емоциите и тъмната инстинктивна природа на човека. Факт е, че е тракийски митологичен образ, но такъв е и Орфей. Орфей поставя началото на "Тракийския Орфизъм", който на практика е предвестника на Христос. Тоест, учението, което подготвя тракийския народ и земя за Христовото учение.

Забележете не казвам религия или догма, а за учение - за християнския мистицизъм. Орфей превръща дивия екстаз в духовна мистика. Вместо пиянство и разгул, Орфей проповядва пречистване на душата (катарзис) и вяра в безсмъртието и прераждането на душата. Задачата на човека според Орфей е да освободи божественото у себе си. Смъртта на Орфей е пряко свързана с култа към Дионис, тъй като неговите тракийските менади (вакханките) нападат Орфей по време на един от своите ритуали и го разкъсват на парчета.

Дванадесет - тринадесет века по-късно знаем как загива и Христос, но символите, които оставят Орфей и Христос от една страна и Дионис и Сатана и всичките му човешки проявление - са ясни. Всеки си избира какво ще славослови и празнува и най-важното кое резонира на това, което има вътре в себе си. Въпросът е, че изборът трябва да бъде информиран и осъзнат.

