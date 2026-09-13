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Фицата води "Орфея"

Фицата води "Орфея"

Филип Аврамов ще води легендарния конкурс "Златният Орфей" в Слънчев бряг, който се завръща край морето след 16 години пауза, съобщава вестник "Шоу"....

19 август | 18:55
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