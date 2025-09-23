Българска напаст! Антибиотиците ни тровят, ваксините ни плашат

„Употребяваме страшно много антибиотици, защото не поставяме достатъчно ваксини“,

заяви категорично общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в интервю за БНТ.

Според нея именно липсата на имунизации проправя път за бактериални инфекции, които изискват тежко лечение: „Когато не сме защитени от респираторните инфекции, те отварят път на бактериалните. Наслагват се, получават се усложнения. Много говорим за антимикробна резистентност, а след 20 години, когато наистина ще имаме нужда да се лекуваме с антибиотици, просто тези щамове на вирусите ще бъдат резистентни.“

Тя подчерта и пагубния навик да се спира антибиотикът веднага щом настъпи подобрение: „Ако един антибиотик е изписан за пет дни и на втория ден настъпи подобрение, пациентът решава, че не трябва да го взима повече и следващия път, когато вдигне температура, решава, че антибиотикът е първото, което ще вземе. За съжаление българинът е убеден, че неговата температура се лекува единствено и само с антибиотик.“

Страх от ваксини – поглед назад в ХІХ век

„Може да имаме най-модерните технологии, но по отношение на ваксините сме горе-долу в ХІХ век, защото ни е страх от това постижение на медицината“, коментира д-р Николова. Тя припомни, че България е може би единствената държава, която вместо да ваксинира децата си, „затваря училища и детски градини и обявява грипна епидемия за две седмици“.

Специалистът подчерта, че за хората над 65 години противогрипните ваксини са безплатни – достатъчно е да се обадят на личния си лекар. Има и назални ваксини за деца, които дават надеждна защита. „Трудно убеждаваме пациентите в необходимостта да се ваксинират“, признава тя.

Грип, ковид, пневмококи и папилома вирус

Д-р Николова обясни, че октомври е най-подходящото време за противогрипна ваксина, за да може имунната система да изгради добра защита, но тя може да се постави и през декември, стига да е налична в аптеките. Тя напомни и за започналата имунизация срещу COVID-19, както и за програмата за ваксинация срещу пневмококи, която остава слабо използвана, макар хората да се страхуват от самата болест.

Особено внимание обърна и на ваксината срещу човешкия папиломавирус – заболяване, което причинява рак и засяга все по-млади хора. „Няма тежко и леко заболяване, има вирус, който е в организма и никой не може да каже как ще се развие и до какви усложнения би могъл да допринесе“, предупреди лекарят.

Призив за отговорност

„Затваряме училища, затваряме детски градини… вместо да се ваксинираме“, каза тя, като подчерта, че ковид пандемията само е задълбочила антиваксинационните нагласи. „Да не се заблуждаваме, никак не е леко“, добави д-р Николова за абстинентните реакции при деца, когато устройствата им се отнемат – паралел, който тя използва, за да покаже колко силни са страховете и колко слаба е културата ни на превенция.

