Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
Захарта не е единственият враг на зъбите – зеленчуци, чай, горски плодове, чесън и дори сирене могат да помогнат на полезните микроорганизми в устата
Ново изследване допуска, че бактериите и археите независимо са достигнали до ключовите механизми, превърнали неживата материя в живи клетки
Въглеродният диоксид, телесната температура и специфичната миризма на кожата определят кой ще стане любимата мишена на кръвосмучещите насекоми
В сърцето на българската идентичност стои един феномен, който е прославил страната ни по целия свят
Бойлерите от ново поколение изпичат заразите
Експерти алармират за микробиологично замърсяване вместо нитрати
Да я сменим ли с четка
Изследователите са изумени от генетичното разнообразие на подземния свят
Вътреболничните инфекции се крият, а резистентните бактерии печелят битката
Нашенци масово отказват имунизация и сами отварят пътя към резистентни бактерии
Стана ясно кк планетата ни ще се превърне отново в царство на микроби
Бактерията вибрио вулнификус причинява три форми на заболяване
Болестта на легионерите се крие в собствената ни баня
Лятно време разстройствата и диариите се предизвикват главно от бактерии
Микроби водят до нежелани здравословни проблеми
Миналата година французите унищожиха 3 милиона бутилки заради фекална бактерия във водата
Проследяването в детайл на бактериалната еволюция е предизвикателство за учените
Според новите прогнози, до 2050 година броят на смъртните случаи ще се удвои
Учени направиха революция в производството на кожа