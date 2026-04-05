Внимание! Празничната салата може да е опасна

Седмица преди Великден проверка на Нова телевизия разкрива тревожни данни за една от най-консумираните храни на българската трапеза - зелената салата. Анализ в лаборатория показва, че рискът не идва толкова от нитратите, а от опасни микроорганизми, които могат да предизвикат здравословни проблеми. Резултатите повдигат въпроси за контрола и хигиената при производството на свежи зеленчуци.

За експеримента са закупени маруля, зелен лук и репички от случаен търговски обект, които са изследвани в лаборатория към Биологическия факултет на Софийския университет. Анализът е фокусиран върху наличието на бактерии и вируси, а не върху химичния състав.

Резултатите показват съмнения за замърсяване, като при зеления лук е установено наличие на ешерихия коли - бактерия, която е индикатор за възможно фекално замърсяване. Това означава, че продуктите може да са били в контакт със замърсена вода, почва или животни още в процеса на производство или транспорт.

Според специалистите именно такива микроорганизми са сред най-честите причинители на хранителни разстройства, които могат да протекат със сериозни симптоми - от стомашни болки до инфекции, изискващи лечение. Те предупреждават, че рискът е особено висок при консумация на сурови зеленчуци без достатъчна обработка.

Въпреки тревожните данни, експертите подчертават, че опасността може да бъде значително ограничена. Зеленчуците трябва да се измиват обилно, а при възможност да се накисват във вода преди консумация. Дори продукти, обозначени като „готови за консумация“, не са напълно безопасни без допълнително измиване.

Специалистите обръщат внимание, че проблемът не е нов и се наблюдава от години. Според тях пропуски в хигиената по веригата на производство и доставка продължават да създават риск за потребителите, особено в периоди на повишено търсене като празниците.

