Внимание! Празничната салата може да е опасна
Експерти алармират за микробиологично замърсяване вместо нитрати
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Експерти алармират за микробиологично замърсяване вместо нитрати
Зелените салати станаха най-дефицитната стока в събота и неделя
Зелената салата е над три пъти по-скъпа спрямо пролетта на миналата година. Зелената салата на брой в момента се продава на едро за 1,15 лв., а преди...