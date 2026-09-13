Антибиотиците в България се леят като вода и това убива пациенти
Вътреболничните инфекции се крият, а резистентните бактерии печелят битката
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Вътреболничните инфекции се крият, а резистентните бактерии печелят битката
Нашенци масово отказват имунизация и сами отварят пътя към резистентни бактерии
Най-опасният момент е, когато е ваксинирано 60% от населението
Учените от института "Пастьор" с важно откритие
Честата им употреба развива резистентност
Тръгва национална програма срещу антимикробната резистентност
Пекин. Новият щам на птичи грип, който вече взе 36 жертви в Китай, е доказано устойчив на широко използваната ваксина Тамифлу, предава Ройтерс. Виру...