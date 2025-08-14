Лекар алармира! Голям проблем на българите с антибиотиците

Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова изрази тревога от масовото самолечение, към което прибягват българите и това, че пациенти прибързано продължават да посягат към антибиотиците.

„За съжаление превалират пациентите, които неглижират заболяването или по-скоро са склонни да се самолекуват. Самолечението не го препоръчваме по какъвто и да е повод, също така огромното желание да се лекуват с антибиотик, независимо, че заболяването е вирусно и не се поддава с антибиотика, който те решават да вземат, защото имат температура. Нас това като лекари силно ни безпокои.

Това не се лекува и се създава антибиотична резистентност“,

обясни Николова пред БНТ.

Тя даде пример и с неправилния прием на предписана терапия. „Когато изпишем антибиотична терапия, например за седем дни, често пациентът пие само четири, докато се почувства добре. След това спира, а останалите таблетки си пази. При следващо заболяване започва сам да се лекува с тях“, посочи лекарката.

Иначе ситуацията пред кабинетите на личните лекари в момента е спокойна, но има случаи на пациенти със сезонни вируси.

Започват и първите случаи на вируси с респираторни заболявания

– с болки в гърлото, кашлица, бронхити.

„В кабинетите ни винаги има пациенти, но не е така както в есенно зимния сезон“, коментира семейният лекар. По думите на д-р Николова към момента няма регистрирани случаи на грип, което е нормално за сезона.

„Ковид ще съществува още години. Това заболяване няма да изчезне напълно. Да, ще има и пациенти с положителни проби, но към момента протичането е леко и без усложнения“, уточни тя.

Припомни, че

от 1 септември влиза в сила електронното здравно досие за децата.

По думите й това е огромно облекчение.

„Това е едно огромно изпитание на силата, волята и нервите – и на родители, и на лекари, и на дечица, от огромното струпване пред кабинетите, които трябва да минат за изключително кратък период от време, за да вземат личните здравно-профилактични карти“, посочи тя.

